МЧС предупреждает москвичей о грозе, граде и сильном ветре

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В МЧС предупредили москвичей о скором ухудшении погоды. В период с 12:00 до 23:00 пятницы местами ожидается дождь с грозой, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В ближайшие часы в столице ожидается дождь с грозой, град и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили TVC.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"C 12:30 до 23:00 2 июня в Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, град, усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также травмирование людей.