ЦБ приступил к разработке национальной криптовалюты

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Центробанк начал работу над созданием национальной криптовалюты, электронном аналоге рубля. Он позволит деньгам быть еще в виртуальности, а не только в кошельке.

Центробанк приступил к разработке виртуальной национальной валюты, передает "Интерфакс" слова зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

По ее словам, работа над созданием цифровой валюты началась, существует уже несколько пилотный проектов. Их детали ЦБ сможет раскрыть через 2-3 года.

Скоробогатова уточнила, что речь идет не об отдельной криптовалюте, а об электронной версии тех денег, которыми россияне пользуются сейчас. По ее словам, это еще один из элементов увеличения безналичного оборота в стране.

25 мая регулятор предложил классифицировать виртуальную валюту как цифровой товар. В апреле ЦБ заявил о преждевременности вопроса легализации криптовалюты в России. Банк обещал определиться с позицией к 2018 году.

Самой известной мировой криптовалютой является биткоин. Он был запущен в 2009 году и работает только в интернете.

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