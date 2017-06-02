Новый директор Исаакия не писала заявление об увольнении

Теги: Общество санкт-петербург музей опровержение увольнение

Исполняющая обязанности директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Ирада Вовненко опровергла информацию о том, что написала заявление об увольнении. Ранее в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на саму Вовненко, что она уходит по собственному желанию.

Новый директор ГМП "Исаакиевский собор" Ирада Вовненко опровергла информацию о том, что написала заявление об увольнении.

"Не подтверждаю. Я нахожусь на рабочем месте, работаю, подписываю документы ", - сказала она "Интерфаксу". В пресс-службе музея также сообщили, что Вовненко продолжает исполнять обязанности директора Исаакиевского собора.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на саму Вовненко, что она якобы пишет заявление об уходе по собственному желанию.

До этого сообщалось, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение срочно найти замену назначенной 31 мая Вовненко. Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов сообщил, что эта информация также не соответствует действительности.

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