Неизвестный украл четыре свадебных платья из ТЦ "Салют" в Москве

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Столичные полицейские разыскивают злоумышленника, который похитил четыре свадебных платья из ТЦ "Салют" в столице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Неизвестный злоумышленник похитил четыре свадебных платья из торгового центра "Салют" на юго-востоке столицы. Об этом сообщает агентство "Москва".

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный 30 мая в период времени с 15:00 до 16:00 похитил из павильона ТЦ "Салют", расположенного на 14 километре МКАД, четыре свадебных платья", - говорится в сообщении.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника.

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