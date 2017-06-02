Неизвестный украл четыре свадебных платья из ТЦ "Салют" в Москве
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Столичные полицейские разыскивают злоумышленника, который похитил четыре свадебных платья из ТЦ "Салют" в столице. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Неизвестный злоумышленник похитил четыре свадебных платья из торгового центра "Салют" на юго-востоке столицы. Об этом сообщает агентство "Москва".
"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный 30 мая в период времени с 15:00 до 16:00 похитил из павильона ТЦ "Салют", расположенного на 14 километре МКАД, четыре свадебных платья", - говорится в сообщении.
По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника.
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