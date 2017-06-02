Узнать результаты голосования по реновации можно на портале мэра

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Жители столицы могут узнать предварительные результаты голосования по программе реновации на официальном портале мэра. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, каждый житель может оценить ситуацию по своему дому и прийти проголосовать "за" или "против" включения в этот проект.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы могут узнать предварительные результаты голосования по программе реновации на официальном портале градоначальника. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в пятницу на сайте мэра и правительства города открыли информацию о голосовании по домам, явке и распределении голосов. Собянин отметил, что каждый житель может оценить ситуацию по своему дому и прийти проголосовать "за" или "против" включения своего жилья в этот проект.

Программа реновации в Москве стартовала весной. На смену ветхому и морально устаревшему жилью должно прийти новое, построенное по самым современным технологиям. С 15 мая в столице стартовало голосование за участие в программе. Под реновацию подпадут только те дома, за которые проголосуют большинство жильцов.

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