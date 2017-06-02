В Москве на 25 станциях метро заработают туалеты

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В метро решили установить туалеты на 25 станциях. Пилотный проект заработал в переходе между станциями "Александровский сад" и "Библиотека имени Ленина". За услуги можно расплатиться картой "Тройка".

В московском метро на 25 станциях появятся туалеты. За услуги можно расплатиться картой "Тройка".

Пилотный проект заработал в переходе между станциями "Александровский сад" и "Библиотека имени Ленина". Туалеты находятся за турникетами, чтобы пассажиры могли пользоваться им, не выходя со станции.

С полным списком станций метро, где заработают туалеты, можно ознакомиться на сайте mos.ru.

Всего в метро планируют установить 38 модульных комплексов с одной-двумя кабинками. Электронный аукцион на право установки туалетных комплексов пройдет в июне. После этого победитель, согласно договору, должен будет начать размещать туалеты на станциях в течение 60 дней.

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