После ДТП в Подмосковье госпитализированы 10 человек

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Следователи выясняют обстоятельства ДТП в Коломенском районе Подмосковья. Там этим утром столкнулись два автобуса. Один из них вёз детей в Истру на слёт детско-юношеского движения "Школа безопасности". В результате аварии пострадали 14 человек, в том числе восемь детей, пятеро из них госпитализированы.

Два пассажирских автобуса столкнулись, двигаясь в одном направлении. Один вез людей из Рязани в Домодедово. Во втором были ученики Пановской средней школы, передает "ТВ Центр".

Столкновение произошло в 2 километрах от посёлка Радужный. Автобус получил повреждения и, чтобы убрать его с проезжей части, пришлось вызвать эвакуатор.

В панике люди выбегали из автобусов, бросая свои билеты со страховками и личные вещи. У многих были порезы от осколков. Всех пострадавших доставили в центральную районную больницу Коломны.

Возле детей дежурят родители. Пострадавшим пока тяжело передвигаться самостоятельно. Кто-то в шоковом состоянии, у некоторых сотрясение мозга.

В Следственном комитете сейчас проводят проверку по факту ДТП. Последствия аварии на трассе устранили примерно в 10 утра.

Никита Васильев, Александр Давыдов, Антон Дубнов. "ТВ Центр".