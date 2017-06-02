Путин: фундамент отношений России и США разрушили за пару лет

Теги: Политика путин сша трамп

Россия будет продолжать диалог с Дональдом Трампом, заявил президент Владимир Путин. По его словам, хорошие отношения выгодны как России, так и США. При этом Путин призвал американский бизнес помочь Трампу наладить диалог с Россией и восстановить отношения, фундамент которых разрушили всего за пару лет.

Только прочные торговые и инвестиционные связи смогут защитить отношения России и США от колебаний политической конъюнктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на бизнес-диалоге "Россия-США" на полях Петербургского международного экономического форума.

Президент напомнил, что даже в советское время США все равно оставались значимым торговым партнером Москвы.

Глава государства заметил, что Москва будет продолжать диалог с Дональдом Трампом по нормализации отношений. По мнению Путина, хорошие отношения выгодны как России, так и США. При этом американский бизнес мог бы помочь Трампу наладить диалог с Москвой, отметил президент.

"Помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту, главе администрации Соединенных Штатов", - приводит слова Путина агентство ТАСС.

Он пожаловался, что фундамент отношений двух стран, который формировался десятилетиями, был разрушен за несколько лет. Сейчас уровень связей Москвы и Вашингтона находится на низшей со времен холодной войны точке, что сказывается и на экономическом сотрудничестве.