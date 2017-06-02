В парке "Кузьминки" после урагана нашли снаряды времен войны

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Более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Москве. Опасные предметы были найдены в парке "Кузьминки-Люблино" на юго-востоке столицы. В МЧС уже заявили, что это самая крупная операция по обезвреживанию снарядов за всю историю послевоенного времени.

На грузовик в парке "Кузьминки" никто из прохожих и внимания бы не обратил — едет медленно по извилистым дорожкам. Однако, надпись "разминирование" всех перепугала. Парк тут же опустел. Работают саперы. Один за другим специалисты извлекают снаряды времен Великой отечественной войны. В земле они пролежали больше полувека, а нашел арсенал сторож у себя под ногами.

"Они были обнаружены после прохождения урагана. Рядом находились деревья, которые корни были вывернуты, и из-под земли торчали эти взрывоопасные предметы", - сообщил начальник управления МЧС ЮВАО Николай Шестаков.

Сто снарядов и три авиабомбы настолько проржавели, что сначала показалось - могут взорваться в любой момент. Саперы, однако, установили - предметы больше не опасны.

"Никаких маркировок на них не было обнаружено. Потому что данные боеприпасы практически сгнили. Металл очень тонкий был. Эти боеприпасы или зажигательного или осветительного типа", - говорит первый заместитель начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" Анатолий Савин.

По всей видимости, это отголоски тех времен, когда на территории парка был секретный испытательный полигон. Военные ушли - имущество осталось. Впрочем, теперь на одну угрозу в парке "Кузьминки" стало меньше. Опасные снаряды увезли на полигон в Алабине для утилизации.

Матвей Шестаков, Сергей Давидяк. "ТВ Центр".

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