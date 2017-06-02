Фестиваль по продаже клубники открылся в Москве
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Фестиваль по продаже клубники, охвативший 150 площадок, стартовал в Москве. Цены на ягоды варьируются от 200 до 350 рублей за упаковку.
В Москве начали торговать клубникой. В разных районах города появились павильоны с ярким дизайном, где продаются ягоды с сертификатом качества.
Как передает "ТВ Центр", предлагаются ягоды, выращенные в далёких от Москвы регионах с тёплым климатом: Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, Кабардино-Балкарии.
Торговые точки, где должны продавать продукцию подмосковных совхозов, пока не работают. Местной клубникой москвичи смогут полакомиться позднее.
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