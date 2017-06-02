МИД: переброска самолетов ВВС США в Европу вредит мировой безопасности

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В МИД России считают, что переброска бомбардировщиков B-52 из США в Великобританию является "дестабилизирующим шагом" и наносит ущерб международной безопасности. При этом Москве хорошо известно о планах подключения американских самолетов к военным учениям НАТО вблизи российских границ.

В МИД России заявили, что переброска американских стратегических бомбардировщиков B-52 в Великобританию является "дестабилизирующим шагом" и наносит ущерб международной безопасности. Об этом рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями ведомства Михаил Ульянов.

"Нам, разумеется, хорошо известно о перемещении бомбардировщиков B-52 из Луизианы в Великобританию и о планах их подключения к ряду ранее объявленных военных учений, которые пройдут в конце мая-июне этого года", - приводит слова Ульянова РИА Новости.

Он отметил, что подключение к тренировкам НАТО самолетов из США, способных нести ядерное оружие, не способствует деэскалации напряженности в Европе. По его словам, наращивание отдельными странами своих военных потенциалов, особенно вблизи границ России, наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США разместили в Великобритании несколько стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. В рамках учений с партнерами по НАТО, американские самолеты будут осуществлять полеты на севере Норвегии, в районе Балтийского моря и еще в ряде стран, граничащих с Россией.

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