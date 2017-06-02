Космонавты Новицкий и Песке возвращаются на Землю
Космический корабль "Союз МС-03" с российским космонавтом Олегом Новицким и астронавтом ЕКА Томой Песке отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю. "Союз" приземлится в Казахстане.
Корабль "Союз МС-03" с двумя членами экипажа покинул Международную космическую станцию (МКС), сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).
На Землю вернутся российский космонавт Олег Новицкий и астронавт ЕКА Тома Песке. Продолжительность их пребывания в космосе к моменту посадки будет составлять 197 суток. Ожидается, корабль приземлится в Казахстане в городе Жезказган около 17:11 по московскому времени.
На МКС продолжат работу российский космонавт Федор Юрчихин и два американских астронавта Джек Фишер и Пегги Уитсон.
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