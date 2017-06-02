Москва готова закупать ежегодно по 300 российских электробусов

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Московские власти готовы ежегодно закупать по 300 российских электробусов. Об этом сообщил Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

Москва готова закупать ежегодно по 300 электробусов отечественного производства. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме, передает "ТВ Центр".

Между столичными и федеральными властями подписан меморандум о разработке и производстве электротранспорта. Сергей Собянин, отметил, что после начала серийного производства электробусов Москва готова заключить с производителями контракт жизненного цикла. Так столица может стать крупнейшим региональным заказчиком нового вида общественного транспорта.

"Внедрение самых лучших мировых технологий для нас является критически важным. Мы сегодня работаем над обновлением автобусного парка, он самый молодой в Европе, начали внедрение самых последних новых вагонов метро, трамваев, внедрена одна из лучших в мире интеллектуальных транспортных систем, поэтому мы готовы для дальнейшего технологического шага по развитию городского общественного транспорта", - сказал Собянин.