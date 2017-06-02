В Лос-Анджелесе за 7,2 млн долларов продали дом Мэрилин Монро

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В Лос-Анджелесе с молотка ушел дом, принадлежавший американской актрисе Мэрилин Монро. Новый владелец, имя которого не сообщается, заплатил более 7,2 миллиона долларов.

Дом, в котором умерла знаменитая голливудская актриса Мэрилин Монро, продан с аукциона за 7,25 миллиона долларов. Об этом сообщает в пятницу "МИР 24" со ссылкой на американские СМИ.

Особняк был построен в 1929 году. Мэрилин Монро скончалась в нем в 1962 году от передозировки лекарствами.

В ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе было продано знаменитое платье Монро, в котором она выступала на Дне рождения президента США Джона Кеннеди. Оно ушло почти за пять миллионов долларов.