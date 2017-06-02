Глава ВТБ Костин уверен в "легкой победе" Путина на выборах

Теги: Политика путин выборы втб

Владимира Путина ожидает "легкая победа" в первом туре выборов президента России в 2018 году. Об этом он заявил глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2017. По его словам, при таком уровне поддержки, как у Путина, любой политический лидер "просто не может не пойти на выборы". Президент пока не заявлял о своем участии в предстоящих выборах.

Президент России Владимир Путин выставит кандидатуру на президентские выборы 2018 года и одержит легкую победу в первом туре. Таким мнением на Петербургском международном экономическом форуме поделился глава ВТБ Андрей Костин.

"Наверно, я выскажу общее мнение, что все ожидают, что господин Путин пойдет на выборы и выиграет их достаточно легко в первом туре. На наш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация", - цитирует его "Интерфакс".

По его словам, участие Путина в выборах "всем представляется разумным, поскольку уровень его поддержки среди российского населения составляет 70 и больше процентов". "При таком уровне поддержки, наверное, любой политический лидер просто не может не пойти на выборы, на мой взгляд", - сказал Костин.

30 мая Путин заявил, что говорить о кандидатурах на президентских выборах еще рано, однако все люди, которые имеют на это право, смогут принять в них участие.

Читайте также:

Путин подписал закон о порядке работы на выборах и референдумах

Путин рассказал о своем преемнике

Путин ответил на вопрос о своем участии в выборах президента