В ночь на 4 июня москвичи смогут увидеть комету Джонсона

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В ночь на воскресенье над столичным небом можно будет увидеть комету Джонсона, стремительно приближающуюся к Земле. Москвичи смогут наблюдать за ней с помощью бинокля или телескопа при ясной безоблачной погоде.

В ночь на 4 июня в небе над столицей можно будет увидеть комету Джонсона, которая стремительно приближается к Земле. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного планетария.

Комету Джонсона можно будет наблюдать с помощью бинокля или телескопа при ясной безоблачной погоде высоко над горизонтом в южной части неба. При этом ее нельзя увидеть невооруженным глазом. Данная комета была открыта Джессом Джонсоном 3 ноября 2015 года.