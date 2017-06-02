Путин заявил о новой фазе подъема экономики России

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Мировая экономика стоит перед системными долгосрочными вызовами, последствия которых трудно просчитать и спрогнозировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума. При этом в российской экономике началась новая фаза подъема.

В Санкт-Петербурге проходит пленарное заседание Международного экономического форума с участием Владимира Путина. Об этом сообщает "ТВ Центр". Глава государства в своём выступлении сделал акцент на вопросах как российской, так и мировой экономики.

"Перед нами системные долгосрочные вызовы, все последствия которых пока трудно даже просчитать и спрогнозировать. И мы не должны, не имеем права размениваться, тратить силы и время на склоки, распри, геополитические игры", - сказал он.

Говоря о российской экономике, Путин заявил, что началась новая фаза ее подъема: "ВВП России растет третий квартал подряд, по предварительным оценкам, в апреле прирост составил уже 1,4%. Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов".

Кроме того, на пленарном заседании доклады представят и премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Молдавии Игорь Додон и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн, с которым у Владимира Путина запланированы переговоры.