У границы с Литвой из поезда Калининград-Москва высадили пассажиров

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Четверых российских военных в гражданской одежде высадили с поезда на границе с Литвой. Состав следовал из Калининграда в Москву. В Литве считают любую группу из четырех и более военных, следующую транзитом через эту страну военным отрядом, которому требуется специальное разрешение. Такого документа у военных не обнаружили.

Литовские пограничные службы высадили из пассажирского поезда, следовавшего из Калининграда в Москву четырех пассажиров. Это были военные в гражданской одежде, пишет "Русская Планета".

Инцидент произошел вечером 1 июня на контрольном пограничном пункте Кибартай в Литве. Пограничники обратили внимание на документы четырех пассажиров. В Литве считают любую группу из четырех и более военных, следующую транзитом через эту страну военным отрядом. Для транзита такой группе необходимо специальное разрешение, которого у пассажиров не нашлось.

В итоге все четверо были высажены с поезда и в тот же день отправлены обратно на другом составе.