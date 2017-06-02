Россельхознадзор допускает ограниченные поставки турецких томатов

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Россельхознадзор рассмотрит возможность поставки турецких томатов от трех производителей. Остальные предприятия не могут допустить на российский рынок с точки зрения безопасности.

Россельхознадзор может допустить на российских рынок томаты только трех турецких производителей, об этом ТАСС рассказал глава ведомства Сергей Данкверт.

"С точки зрения безопасности мы в любом случае все турецкие помидоры допустить не можем. Они выращиваются в маленьких теплицах и потом концентрируются, тогда нельзя найти ответственного за качество экспортной продукции", - сообщил он.

По словам Данкверта, эти три предприятия производят 30-40 тысяч тонн помидоров в год. В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что обсуждение помидорного вопроса будет вестись до конца лета, возможно, будет разрешен их импорт для последующей переработки.

Ранее 3 мая Москва и Анкара договорились о снятии всех ограничений в двухсторонней торговле, кроме турецких помидоров.

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