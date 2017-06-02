Суд приговорил к 3 годам ограничения свободы водителя Gelаndewagen, сбившего близняшек

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Водитель Gelаndewagen, сбивший в декабре на пешеходном переходе девочек-близняшек, получил три года ограничения свободы и на три года лишился права водить автомобиль. Суд изменил ему домашний арест на подписку о невыезде.

Никулинский суд приговорил к трем годам ограничения свободы Александра Шарого, водителя Mercedes Gelandewagen, который сбил двух маленьких девочек-близнецов на пешеходном переходе в Москве, об этом сообщает агентство "Москва".

Суд признал его виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека ".

Теперь осужденный будет обязан два раза в месяц приходить в надзорный орган для контроля. Ему будет запрещено менять место жительства и работы без соответствующего уведомления. Домашний арест изменили на подписку о невыезде. Также на три года суд лишил его водительских прав.

Свою вину подсудимый полностью признал и раскаялся в содеянном, обещал материально помогать покалеченным девочкам. Поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке и он мог расчитывать на более мягкое наказание.

26 декабря 2016 года на западе Москвы Шарый сбил двух восьмилетних девочек-близнецов, которые переходили с мамой дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места ДТП, а детей доставили в больницу с тяжелыми травмами. На следующий день Шарый самостоятельно пришел к следователям.