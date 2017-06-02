Глава Минтруда ожидает сокращение рабочего дня до двух часов

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Глава Минтруда Максим Топилин, считает, что в XXI веке рабочий день не будет превышать двух часов из-за повышения производительности труда. Министр подчеркнул, что это не должно привести к уменьшению заработной платы.

В Министерстве труда ожидают, что рабочий день россиян сможет сократиться до двух часов. Об этом глава ведомства Максим Топилин рассказал на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

"XX век - это век восьмичасового рабочего дня - как правило, как стандарт, как норма. Может быть, в XXI веке будет стандартом четыре часа. Или, может быть, пять часов, шесть часов, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы будем с вами за два часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами", - приводит слова Топилина "Интерфакс".

По его словам, это не должно означать, что будет падать зарплата – стоимость труда должна расти.

Со своей стороны первый зампред Центробанка Сергей Швецов на ПМЭФ выразил мнение, что пятница станет выходным уже через 15 лет. Это произойдет из-за повышения производительности труда и внедрения роботизированной техники.

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