Дзюба не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций

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Нападающий Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций 2017 года. По словам врача сборной России по футболу, функциональное состояние игрока не позволяет ему переносить предложенные нагрузки. Тренерский штаб нашей команды принял решение отпустить футболиста со сбора в Австрии.

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций 2017 года по состоянию здоровья. Об этом сообщается на сайте РФС.

"В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру", - сказал врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Тренерский штаб нашей сборной принял решение отпустить игрока со сбора в Австрии и дать возможность Дзюбе набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении петербургского "Зенита".

Кубок конфедераций по футболу пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Наша сборная на групповом этапе турнира встретится с командами Новой Зеландии (18 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).