В Москве эвакуировали 500 человек из-за пожара в воинской части
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На юго-западе Москвы загорелось подвальное помещение воинской части, где находится арсенал. На улицу эвакуировали 500 человек. Сообщается, что есть один пострадавший. Пожару присвоена вторая категория сложности.
В подвале воинской части на юго-западе Москвы произошло возгорание в оружейной комнате, передает ТАСС.
Пожар возник по адресу улица Кржижановского дом 16, корпус 2. Спасатели вывели из здания 500 человек, есть один пострадавший.
По данным агентства "Москва", пожару присвоена вторая категория сложности.
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