Путин отказался винить Трампа в московском снегопаде

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Президент России Владимир Путин пошутил на тему решения Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. По его словам, теперь можно было бы свалить на хозяина Белого дома любые погодные катаклизмы, в том числ, выпавший в июне снег в Москве. Однако глава государства подчеркнул, что Россия не будет этого делать.

Президент России Владимир Путин высказал свое отношение к решению своего американского коллеги Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.

В частности, глава государства пошутил, что теперь любые погодные катаклизмы, в том числе снег в Москве 2 июня, а также холод в Санкт-Петербурге, можно будет свалить на хозяина Белого дома, передает "Интерфакс".

"Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Вот сегодня в Москве снег, говорят, даже был, а здесь дождь и холодина такая. Можно теперь всегда свалить на него и на американский империализм, что это все они виноваты. Но мы этого делать не будем", - подчеркнул Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, российский президент отказался осуждать Трампа за его решение, сообщает ТАСС. "Я не стал бы сейчас судить президента Трампа, потому что президент [Барак] Обама принял соответствующее решение [о присоединении к Парижскому соглашению по климату], может быть, действующий президент считает, что они не до конца продуманы, может быть, он считает, что нет соответствующих ресурсов. Это все нужно повнимательнее посмотреть", - сказал глава государства.

"На мой взгляд, можно было бы и не выходить из Парижских соглашений, потому что они носят рамочный характер, а по сути можно было бы изменить обязательства Соединенных Штатов в рамках этих Парижских соглашений", - добавил российский лидер.

Ранее Дональд Трамп в ходе пресс-конференции официально объявил, что Парижское соглашение по климату не отвечает американским интересам. Он напомнил, что выполняет своё предвыборное обещание. Документ глава Белого дома назвал в высшей степени несправедливым по отношению к США.

Парижское соглашение регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

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