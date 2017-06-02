Путин: НАТО – инструмент внешней политики США

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Отсутствие инструментов взаимодействия – таких, как совет Россия – НАТО, это плохо, потому что лишает стороны возможности борьбы с терроризмом. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Президент России назвал Североатлантический альянс инструментом внешней политики США.

Отсутствие инструментов сотрудничества России с НАТО лишает стороны возможности борьбы с терроризмом, заявил в пятницу Владимир Путин на заседании ПМЭФ. По словам российского лидера, без такого взаимодействия не будет возможности конструктивно работать по купированию вопросов сегодняшней повестки дня.

Путин также отметил, что требование США повысить военные расходы НАТО вызывает вопросы. "Соединенные Штаты требуют от своих союзников повышения военных расходов и в то же время говорят о том, что НАТО ни на кого нападать не собирается. А если вы ни на кого не собираетесь нападать, то зачем тогда увеличивать военные расходы?", - приводит слова Путина "Интерфакс".

По словам президента, Россию не может не беспокоить приближение военной инфраструктуры альянса к ее границам. "НАТО создавалась как инструмент "холодной войны" в борьбе между Советским Союзом и странами "Варшавского договора". А сегодня НАТО - это инструмент политики США. Если это кому-то нравится, то и хорошо", - сказал Путин.

Накануне на встрече с главами крупнейших международных информационных агентств российский лидер выразил надежду, что русофобские настроения в мире будут не бесконечны, и мир придет к осознанию их контрпродуктивности.