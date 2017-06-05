Голосование. Кто станет неформальным лидером ЕС?

Тема программы "Право голоса": "Западный мир становится меньше?". Западный мир становится меньше, потому что США "утратили статус ведущей державы западного мира". Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Эту же тему развил Мартин Шульц, лидер СДПГ и ее кандидат на пост канцлера. Таким образом, все участники предвыборной гонки в Германии строят свою агитацию на антитрамповской позиции. Какой будет Европа без американского доминирования?