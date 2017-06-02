Путин предложил "спятившим" США принять таблетку от истерии

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Американская сторона "спятила", обвиняя российского посла в США Сергея Кисляка во встречах с экс-советником Дональда Трампа Майклом Флинном. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, напомнив, что встречи с людьми являются работой главы дипмиссии. Также он предложил США принять таблетку от истерии.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с нападками в адрес российского посла в США Сергея Кисляка. По его словам, американская сторона попросту "спятила", так как встречи и договоренности с людьми являются работой главы дипмиссии, передает ТАСС.

"Непонятно вообще, откуда взялись эти люди, которые распространяют такую информацию. Просто какая-то катастрофа: наш посол с кем-то встретился. А чего послу делать? Это его работа, он за это деньги получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? Ходить во всякие заведения что ли, за посещение которых его с работы выкинут? Нет. Это же его работа. А его обвиняют в том, что он с кем-то встречался. Ну вы совсем там спятили что ли?", - отметил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, глава государства предложил американской стороне "таблетку от истерии". "Это просто истерия какая-то и никак не можете прекратить! Ну таблетку надо дать вам что ли какую-то! Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку! Ну правда, честное слово", - сказал Путин в ответ на вопрос о том, контактировали ли российские дипломаты с администрацией Трампа с целью ослабить санкции против России.

В мае замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что "шельмование" Сергея Кисляка вызывает возмущение. По его словам, Москва никогда не пыталась влиять на политику Вашингтона, а в МИД не станут раскрывать подробности контактов российских дипломатов за рубежом.

Ранее в США заподозрили Сергея Кисляка в контактах с главой Минюста страны Джеффом Сешнсом, экс-советником Трампа Майклом Флинном, а также зятем президента США Джаредом Кушнером.

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