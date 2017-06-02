В Саратовской области ищут покусавшую школьника львицу

Теги: животные Происшествие саратов

В городе Энгельс Саратовской области львица покусала 15-летнего школьника. Хищника объявили в розыск.

В саратовском городе Энгельс разыскивают львицу, которая искусала подростка. Также ищут хозяина хищника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Валентину Третьяк.

"Вынесено постановление об объявлении должника, владельца львицы Майя, в розыск, поскольку обнаружить мужчину и животное по указанным в исполнительных документах адресам не удалось", - сказала она.