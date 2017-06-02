Путин ответил на вопрос о санкциях словами Марка Твена

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Президент России Владимир Путин заявил, что санкции не стали смертельными для российской экономики. Глава государства процитировал Марка Твена, сказавшего: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Путин также заявил об отсутствии каких-либо договоренностей с президентом США Дональдом Трампом по отмене санкций.

Санкции западных стран не стали смертельными для российской экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщил "Интерфакс", президент отметил, что ничего хорошего в санкциях нет, и без ограничений было бы лучше, однако российская экономика с ними справилась.

"Так что, в целом ничего хорошего здесь нет, но сказать, что это смертельно - кажется, канцлер Австрии говорил, вспоминая Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Так вот, и по поводу санкций можно так сказать", - отметил Путин.

Кроме того, президент опроверг информацию о договоренностях с администрацией Дональда Трампа по отмене санкций. Путин назвал эти сообщения бредом. Особенное недовольство президента вызвало повышенное внимание ко встречам российского посла в США.

"А чего послу делать? Он деньги за это получает, он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он чего там должен делать? Ходить во всякие заведения что ли, за посещение которых вас с работы выгонят потом?", - заявил российский лидер.