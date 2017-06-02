Москва вошла в ТОП-3 регионов с лучшим инвестиционным климатом

Теги: Москва собянин экономика

Столичный бизнес готов к любым вызовам и кризисам, заявил Сергей Собянин на презентации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Согласно исследованию Агентства стратегических инициатив, Москва поднялась в рейтинге на третье место, тогда как в прошлом году находилась на десятом.

Столица упрочила свои позиции в рейтинге состояния инвестиционного климата регионов. "Московский бизнес крепко стоит на ногах, он диверсифицирован, приспособлен для всех кризисов и готов побеждать все трудности", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в столице за все кризисные годы не уменьшились инвестиции в основной капитал. "Все эти три года бизнес демонстрирует рост своих вложений", — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что промышленность в Москве получила возможность беспрепятственного развития. "Ни одна промышленная территория сегодня не зависит от административных решений, должны быть экологические, технологические нормативы, все остальное может происходить в автоматическом режиме. Этот главный тормоз, который был в области строительства, на сегодняшний день снят. Все остальное — торговые центры, жилье и так далее — это отдельный сегмент, который надо администрировать серьезно. Но вот то, что касается развития производства, промышленности, я считаю, что главное препятствие сегодня преодолено", — сказал Собянин.

Он также указал на рост количества технопарков. "Если говорить о каких-то прорывных вещах, связанных с прошедшим годом, то это, безусловно, удвоение объемов распределения государственного заказа среди малого бизнеса. Это взрывной рост технопарков, в которых сосредоточен инновационный малый и средний бизнес, — вместо четырех государственных, которые были еще не так давно, сегодня 30 полноценных технопарков, где уже десятки тысяч работающих в инновационной сфере", - добавил мэр Москвы.

По его словам, за последние годы время выдачи разрешения на строительство сократилось в пять раз, также в три раза уменьшилась стоимость подключения к электрическим сетям. "Прошедший год, начало этого года ознаменовались революционным решением в области застройки промышленных территорий. Никогда в Москве таких решений не принималось. Вы хорошо знаете, как это происходит, — под жесточайшим административным контролем выдавались разрешения. В этом году приняли правила застройки и землепользования, по которым на всех промышленных территориях можно строить до 15 тысяч квадратных метров объектов на гектар", — подчеркнул Собянин.

При составлении Национального рейтинга состояния инвестиционного климата учитывается 45 показателей. Большинство из них формируют по итогам опросов предпринимателей. Высокое место города в рейтинге свидетельствует о том, что бизнес-сообщество положительно оценивает действия региональных властей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. На его площадке лидеры государств, министры, руководители компаний и представители деловых кругов обсуждают экономические вопросы.

В прошлом году форум собрал более 12 тысяч участников из 133 стран. В его рамках было подписано 356 соглашений. Также состоялось 67 культурных и спортивных мероприятий, включая представления, концерты, выставки, хоккейный и теннисный турниры, благотворительный забег и многое другое.