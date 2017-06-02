Во всем мире осудили Трампа за выход из Парижского соглашения

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Практически все мировые лидеры в пятницу резко критикуют решение президента США о выводе страны из Парижского соглашения по климату. Однако Дональд Трамп высказался минувшим вечером предельно чётко: этот договор идёт вразрез с интересами Вашингтона. Владимир Путин предложил мировому сообществу создать условия для продолжения совместной работы по климатической проблеме. И выразил надежду, что США всё-таки присоединятся к ней, пусть и не в рамках Парижских соглашений.

Заявление Трампа о выходе из Парижского соглашения, казалось, не должно было стать неожиданностью. О своих намерениях он заявлял еще во время предвыборной гонки. Теперь всеми средствами он показывает, что выполняет обещанное, сообщает "ТВ Центр".

"Я был избран, чтобы представлять жителей Питтсбурга, не Парижа. Я обещал пересмотреть все соглашения, которые не отвечают интересам США. Это низкие зарплаты и закрытые заводы, уменьшение производства. Оно может стоить Америке два миллиона 700 тысяч потерянных рабочих мест к 2025 году", - заявил Трамп.

Но несмотря на давно заявленную позицию, решение американского президента чуть ли не шокировало его западных коллег. Ангела Меркель, пытаясь быть сдержанной, говорит, что "мягко говоря, испытывает сожаление".

"Это решение не может и не остановит тех из нас, кто чувствует обязательство защитить нашу Землю. Напротив, мы в Германии, в Европе и мире объединимся, чтобы предпринять более решительные действия, чем когда-либо, для преодоления общечеловеческой проблемы изменения климата", - отметила Меркель.

Парижское соглашение, вступившее в силу осенью прошлого года и подписанное всеми странами, за исключением Никарагуа и Сирии, говорит о необходимости снижения выбросов в атмосферу углекислого газа на два процента. США по этому показателю занимает второе место в мире. Но для выполнения обязательств необходимо сокращать производство, переходить на экологические источники энергии, на что Трамп пойти явно не готов. Свою позицию он объясняет европейским лидерам по телефону.

"Я ясно обозначила позицию Соединенного Королевства президенту Трампу на прошлой неделе на встрече "Большой семерки". И мы продолжаем придерживаться прежней точки зрения, мы привержены Парижскому соглашению", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мей.

Крупнейшие экономики Европы (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания), и мира (Китай и Япония) намерены продолжать следовать Парижскому соглашению. Президент Макрон заявляет, что готов приютить всех, кто разочарован политикой Соединенных Штатов. Председатель Еврокомиссии Юнкер считает, что движение в сторону низкоуглеродного потребления уже не остановить. И то, что сейчас весь мир против Трампа, уже не домыслы.

"Изменение климата, очевидно, и является одной из самых больших угроз для будущего нашей планеты. И я настоятельно призываю все правительства во всем мире оставаться приверженными осуществлению Парижского соглашения на наше общее благо", - указал генсек ООН Антонио Гутерриш.

Но если на международной арене американский лидер успел дать понять, что мнение коллег из других стран его не волнует, то как быть с протестами в самих Соединенных Штатах. Около 400 лучших ученых планеты еще полгода назад в своем открытом письме просили Трампа отказаться от планов по выходу из соглашения. Американское телевидение и, в частности, "Погодный канал" пугает зрителей страшными картинками из будущего, которое будет состоять из засух и наводнений, лесных пожаров и ураганов. А в нескольких штатах – Вашингтоне, Нью-Йорке, Калифорнии и вовсе заявили, что не подчинятся Трампу.

"Мы не одиноки. С нами Китай, Евросоюз, Канада, Мексика и еще около 170 стран рынка сбыта. Если вы хотите продавать машины, вы будете их продавать в Китае, будете продавать в Калифорнии. И вам придется следовать стандартам "Чистого воздуха", - сказал губернатор штата Калифорния Джерри Браун.

Очевидно, на первый взгляд. Трампу, не впервой находится в ситуации, когда всё против него. Хотя на этот раз даже в Питтсбурге, на который ссылался американский президент, заявили, что Парижское соглашение они намерены исполнять.

Александр Огородников, "ТВ Центр".