Путин призвал страны не тратить силы на распри и геополитические игры

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О задачах, стоящих перед Россией и миром, Путин говорил в Санкт-Петербурге на главном деловом событии года, Петербургском международном экономическом форуме. В своем выступлением на пленарном заседании президент подчеркнул, что нам нужна мудрость и ответственность, совместный поиск нестандартных решений.

Ключевое и самое ожидаемое событие Петербургского экономического форума началось легко и непринужденно. Именно ради выступления президента России на пленарном заседании в северную столицу приехали десятки тысяч человек, отмечает "ТВ Центр". Шутил Путин много и от души. Уж очень его веселили вопросы гостьи из США –модератором форума выбрали ведущую NBC Мегин Келли, прославившуюся резкой критикой Дональда Трампа. Тот не раз называл ее недалекой блондинкой. Теперь свое мнение о бывшем политическом обозревателе канала Fox News мог составить и российский лидер. Помимо Владимира Путина, на мероприятии выступили почетные гости форума премьер-министр Индии, федеральный канцлер Австрии и президент Молдавии. Но большая часть внимания была прикована к Путину. Начал он с глобального. Ни на какие дрязги времени у мирового сообщества нет, нужно сообща решать возрастающие угрозы.

"Только вместе мы можем снизить уровень бедности, решить важнейшие социальные проблемы, справиться с такими проблемами, как терроризм, бороться с распространением национализма и ксенофобии. Очевидно, что вырабатывая нашу совместную линию действий, мы должны быть ответственны и последовательны. Новые технологии стремительно меняют привычный уклад жизни, формируют новые отрасли и перспективы для развития, но и порождают новые угрозы. Перед нами системные, долгосрочные вызовы, все последствия которых трудно просчитать. Мы не должны тратить силы на склоки и распри", - заявил президент России.

Путин рассказал о росте российской экономики, об усилиях правительства создать максимально благоприятный инвестиционный климат для зарубежных капиталов, и о том, что уже есть вполне солидные результаты. Иностранный бизнес идет в Россию. А скоро в стране внедрят цифровую экономику, что благотворно скажется на всех сферах жизни.

Но первый же вопрос от американской журналистки - почему в России такая пропасть между бедными и богатыми. Петербуржцы во время уличных опросов рассказали ей, что большую часть средств тратят на продукты и одежду.

"Проблема действительно существует, но не только в России, она характерна для многих стран и экономик мира. Мы об этой проблеме знаем, ее признаем, она наиболее чувствительна", - согласился Путин.

Модератора беседы заинтересовало, что российский президент думает о решении своего американского коллеги выйти из Парижских соглашений по климату. Мол, вся Европа на ушах стоит по этому поводу. Но прежде чем дать развернутый ответ, Путину пришлось разъяснять миссис Келли, в чем суть Парижских соглашений.

Владимир Путин не захотел судить президента Трампа за то, что его предшественник Обама принял решение присоединиться к Парижским соглашениям. Допустил, что новый хозяин Белого Дома вполне мог счесть их невыгодными для американской экономики. Хотя и уточнил, что отказываться от соглашений было вовсе не обязательно, вполне хватило бы изменения обязательств, взятых на себя Вашингтоном.

"Но обратно ведь пленку не отвернешь. То, что сказано, уже сказано. Нужно думать, как жить дальше. Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Вот сегодня в Москве снег, говорят, даже был, а здесь дождь и холодина такая. Можно теперь всегда свалить на него и на американский империализм, что это все они виноваты. Но мы этого делать не будем", - пошутил российский лидер.

Вопросы о НАТО Владимиру Путину задают с завидным постоянством. Президент России в очередной раз напомнил, что Варшавского договора нет, а НАТО по-прежнему расширяется. И допустил, что против политического союза Россия не имела бы ничего против, но вот военный просто вынуждает обороняться.

"Соединенные Штаты требуют от своих союзников повышения военных расходов и в то же время говорят о том, что НАТО ни на кого нападать не собирается. А если вы ни на кого не собираетесь нападать, то зачем тогда увеличивать военные расходы", - заявил Путин.

Вопрос о Сирии перерос в целый обмен мнениями. Владимир Путин потребовал отказаться от двойных стандартов и в который раз заявил, что утверждения о применении Асадом химического оружия являются ложными и провокационными.

Еще до начала пленарной заседания модератор из США грозилась, что будет задавать российскому лидеру каверзные вопросы. То, что про якобы вмешательство Москвы в американские выборы все позиции давно известны, телеведущую ничуть не смутило. Вопрос о нечестной победе Трампа при помощи из России все-таки прозвучал. Миссис Келли напирала на некие отчеты. Владимир Путин попробовал отшутиться.

Келли заходила с разных сторон, второй вопрос - и снова про хакеров. Путин терпеливо повторяет - обвинения в адрес Москвы во "вмешательстве" в дела других стран - это "попытка переложить с больной головы на здоровую".

В ответ на комментарий модератора дискуссии о "дезинформации" в ходе президентской кампании в США Путин отметил, что примеров подобной дезинформации нет, и призвал американские СМИ не вмешиваться во внутренние дела России.

"По поводу вмешательства — вы бы посмотрели, чего ваши коллеги у нас делают. Они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют. Развлекаются просто", — отметил Путин.

Естественно, говорили и про Украину. Президент вновь подчеркивает: Россия не может исполнить Минские соглашения в одностороннем порядке. Западные СМИ и политики, по словам Путина, не замечают того, что происходит на Украине: блокады Донбасса, закрытия российских СМИ, запрета российских соцсетей.

"Почему все молчат об этом? Почему все требования обращены к Москве? Если вы заварили эту кашу, а вы во многом ее заварили, сделайте что-нибудь, чтобы покончить с этой проблемой", - указал президент.

Путин рассказал, по каким законам живет современный мир: кулачное право, злоупотребление силой. И выразил свое видение взаимоотношений между государствами.

Дискуссия с президентом продлилась намного дольше отведенного на нее времени. И, кажется, были освещены все аспекты как российской экономики, так и мировой политики. Американская журналистка ранее сообщала в прессе: она рассчитывает на то, что по окончании форума Владимир Путин даст ей интервью. Судя по ее невозмутимости, о вмешательстве России в американские выборы она намерена спросить в четвертый раз.

Лилия Акиньшина, Андрей Булычев, Сергей Милеев, "В центре событий", "ТВ Центр".