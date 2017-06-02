"Кровавая жатва Клинтон": в окружении знаменитой четы растет число странных смертей

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В США обсуждают последнюю президентскую кампанию. Ту самую, что закончилась в ноябре прошлого года победой Трампа. Хиллари Клинтон, так и не смирившаяся с проигрышем, продолжает искать оправдания своему провалу - хотя это даже, наверное, не оправдания её провала, а обвинения всех вокруг в её поражении.

Тело 37-летнего федерального прокурора Берантона Уайзенанта-младшего обнаружили на одном из пляжей Флориды. Полиция протокольно отрапортует: причина смерти – огнестрельное ранение. Прокуратура от комментариев откажется. Вездесущие журналисты, однако, проследили - господин Уайзенант был тесно связан с предвыборным штабом демократов, за что, по всей видимости, и попал в печально известный "Список Клинтон", говорить о котором в Америке не просто не принято - опасно для жизни. Речь о череде загадочных смертей тех, кто так или иначе связан с политической карьерой супругов Клинтон. Эту карьеру обрамляет невероятное количество трупов – более восьми десятков. Противники, любовницы, юристы, телохранители, агенты спецслужб, журналисты, наркодилеры, врачи, члены охраны, свидетели. Все эти люди погибли, а дела так и не были раскрыты, передает "ТВ Центр".

"Еще в 90-х годах на политической арене вокруг семьи Клинтон стала складываться череда странных событий. И, безусловно, с этим связано множество смертей при загадочных обстоятельствах. Например, гибель Винса Фостера - близкого друга Хиллари и Билла. Официально это были самоубийства, но мы до сих пор не знаем, результаты расследования, и таких случаев масса", - рассказал сотрудник Института глобальной политики лондонского университета "Метрополитен" Джордж Самуэли.

Винс Фостер был другом семьи Клинтон. Вел дела более 20 лет. Был партнером в юридической фирме. Поговаривают, между ним и Хиллари вспыхнул роман. Она всецело ему доверяла. В 1993 году, когда Билл стал президентом, Винса назначили советником. Впрочем, тут между друзьями, словно черная кошка пробежала. Фостер слишком много знал. Его тело нашли в парке, с простреленной головой. Якобы свел счеты с жизнью. При этом свидетели говорят, что сначала никакого оружия в руках у него не было, пистолет появился потом, да и отпечатков Фостера на нем так и не нашли.

Предсмертная записка написана чужой рукой. Юрист собирался поведать журналистам детали коррупционных схем в Арканзасе, губернатором которого Билл Клинтон был 5 сроков подряд, а до этого в 70-е был прокурором штата. из 70-х и вырастает печально известный список. 1977 год – первая жертва, Сьюзен Колеман. Была любовницей Билла и утверждала, что носит его ребенка. На седьмом месяце беременности выстрелила себе в затылок, полиция оформила все как самоубийство.

"На самом деле, вокруг Билла Клинтона всегда было огромное количество женщин. И часто все это заканчивалась скандалами и грязными историями, многие из которых серьезно подрывали его репутацию", - отметил Самуэли.

Но лучше все это удалось практикантке Белого дома Моники Левински. Сексуальный скандал чуть не стоил Клинтону кресла президента. А Левински повезло дважды - она не только сняла все сливки с этого скандала, но еще и умудрилась выжить. При том, что для многих других женщин интрижки с Биллом заканчивались печально. Практикантку Мэри Махони, например, убили при якобы случайном ограблении. Известно, что она собиралась рассказать родителям о том, что же действительно происходит в Овальном кабинете. К слову, убили и свидетеля убийства Махони - после того, как якобы предложил СМИ продать информацию. Впрочем, есть уж и совсем загадочные смерти. В чисто английском убийстве британского разведчика Гарета Уильямса нашли американский след. Имел неосторожность взломать сервер с личной информацией четы Клинтон. Тело Уильямса без всяких повреждений обнаружили в спортивной сумке в ванной. Сумка при этом была закрыта на замок, а ключ лежал под телом разведчика.

Реально ли уронить себе штангу на горло, да так, чтобы умереть, следователи пока только проверяют. Бывшей председатель генеральной ассамблеи ООН Джон Уильям Эш должен был предоставить суду важные свидетельства того, что избирательную компанию Хиллари Клинтон финансировали иностранцы. Умер за несколько дней до процесса, у себя дома, в тренажерном зале. "Кровавая жатва Клинтон", как прозвали череду загадочных смертей журналисты, вновь вспыхнула как раз во время президентской компании. Самой грязной за всю историю. В СМИ попали сведения о состоянии здоровья Хиллари Клинтон. Утечка, как предполагается, произошла из компьютера лечащего врача кандидата от демократов Дениеэла Фелка, его отца на следующий день нашли мертвым. Еще одной предполагаемой жертвой стал известный американский публицист Виктор Торн - его книга "Коронация Клинтон: Почему Хиллари не должна попасть в Белый дом" наделала много шума. Сам Торн часто говорил: "Я никогда не покончу с собой". В итоге его обнаружили мертвым в загородном доме. Заключение криминалистов - суицид. За день до этого лекарствами отравился юрист демократа Берни Сандерса Шон Лукас. Он был уверен: Клинтон выиграла внутрипартийные праймериз при помощи махинаций и даже подготовил коллективный иск.

Демократия так и не восторжествовала, да и партия потерпела фиаско на президентских выборах. Поговаривают, стараниями этого человека. 27-летний Сет Рич сливал информацию из штаба демократов, за что в итоге поплатился. Его тело нашли с двумя огнестрельными ранениями. Ничего из вещей не пропало.

Всем известно, Хиллари Клинтон никогда и ничего не забывает, да и из большой политики, несмотря на солидный возраст, уходить не намерена. А значит, и дальше будет двигаться к своей заветной цели. В воздухе, как говорят, американцы повеяло "запахом крысы" - это что-то вроде предчувствия нарастающей угрозы.

Сам же Дональд Трамп еще во времена предвыборных дебатов назвал Хиллари Клинтон "дьяволом" и, похоже, он знал, о чем говорил. Президент пока не спешит доставать скелеты из шкафов семьи Клинтон. Очевидно, опасаясь тоже стать фигурантом печально известного списка.

Матвей Шестаков, Александр Ивановский, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".