Почему Запад закрывает глаза на пытки в тайных тюрьмах СБУ

Теги: Украина тюрьма сбу

Киевские власти отменили оправдательный приговор известному журналисту Руслану Коцабе, который в 2014 году пытался рассказать правду о Донбассе и выступил с требованием сначала соблюсти украинские законы, а уже потом объявлять мобилизацию и начинать войну. Коцаба сейчас снова может оказать за решеткой. Но его судьбу все-таки можно отследить, чего никак не скажешь о сотнях граждан "Вильной Европейской Украины" которых без суда и следствия держат в тайных тюрьмах СБУ.

Скандал вокруг секретных тюрем СБУ не утихает. Международные правозащитные организации давят. Западная пресса негодует. И вот, явно припертые к стенке, украинские власти все-таки решают признаться в том, что так долго отрицали, передает "ТВ Центр". В пояснительной записке к законопроекту - черным по белому: "Предложенные законопроектом изменения позволят установить правовые основания функционирования фактически существующих учреждений предварительного заключения Службы безопасности Украины".

"Для чего они это делают? Только для одного единственного - попытаться погасить скандал. Но у меня немножко другой вопрос – скажите, пожалуйста, а кто гарантирует, что они, легализовав незаконные тюрьмы, завтра не будут использовать другие точно такие же? Кто провел вообще реестр этих мест задержания? Ведь люди, которым удавалось вырваться из вот этих вот незаконных мест, где их держали, они рассказывали, что неоднократно были случае, когда их переводили из одного здания в другое. И они по каким-то там своим внутренним источникам информации знали и понимали, что какая-то там проверка приехала", - рассказал украинский журналист Григорий Кваснюк.

Одна из таких проверок прошла в Харьковском СБУ, что неоднократно фигурировало в отчетах правозащитников. Кадры датированы сентябрем 2016 года. Экскурсию для журналистов проводит лично глава службы украинской безпеки Грицак. В парадном кителе он, разумеется, показывает пустые, опечатанные камеры. Тут следователи якобы только допрашивают задержанных. Потом их отвозят обратно в официальное СИЗО. Мол, все по закону.

"У нас нет никаких тайных тюрем. Вы сами видели следственный сектор, где идет работа с теми, кого обвиняют в терроризме или сепаратизме в зоне проведения АТО. Эти помещения используются для работы с ними. Но там никто не содержится и не удерживается", - сообщил Василий Грицак.

Но международные правозащитные организации, такие как Human Rights Watch и Amnesty International, в своих докладах говорят об обратном. В этих секретных СИЗО СБУ незаконно удерживаются множество людей. Им официально не предъявляют обвинений. Не предоставляют адвокатов. Не дают позвонить. Все это сопровождается допросами, избиениями, издевательствами и пытками. Люди в этих застенках без суда и следствия сидят годами. Их фактически не существует.

Шахтера Николая Вакарука задержали еще в декабре 2014 года. Пакет на голову. Наручники. Глаза парень открыл уже в Красноармейске. В камере местного СБУ, где его многократно допрашивали. Вот как он описывает этот процесс.

"Я был пристегнут одной рукой к трубе отопления. На стуле сидел. Спинка стула спереди, чтобы по спине удобнее бить было. Тут я услышал, как в соседней комнате орет Маргарита Шмакова, которую тоже там пытали. Ну, говорят, хочешь, твоя жена через полчаса так будет орать? Говорю, а что можно сделать, чтобы такого не было. Ну, сейчас напишешь то, что мы тебе скажем. Написал, что я корректировщик ствольной и залповой артиллерии ДНР, шпион и провокатор", - рассказал бывший заключенный тайной тюрьмы СБУ в Харькове Николай Вакарук.

Схема работала безотказно. Выбив признательные показания, людей включали в списки обмена военнопленными с ДНР и ЛНР. Правда, иногда этот процесс срывался, и такие, как Николай Вакарук, застревали в секретной тюрьме СБУ на годы. То же самое произошло и с Владимиром Безобразовым. Дмитрием Королевым. И еще с десятками граждан как Украины, так и России, которых незаконно захватывало СБУ. Все они рассказывали похожие истории. Избиения. Пытки. Издевательства.

"Это репрессивная машина. Это полицейское государство. Военно-полицейское государство. Сегодня очень просто расправляются с оппонентами. Ты не нравишься режиму. Ты не хочешь быть рабом, значит ты враг. А если ты враг, то оснований для твоего удержания искать не надо. Надо сразу находить госизмену, посягательство на государственный строй, сепаратизм или терроризм. Дальше тебя забирают. Куда-то увозят, и ты там находишься бесконечное количество времени, хотя против тебя нет ни одного свидетельского показания, никаких данных", - отметила министр юстиции Украины с 2013 по 2014 годы Елена Лукаш.

Все это как-то не очень вяжется с той европейскостью, о которой постоянно твердит Порошенко. Больше напоминает тот самый совок, от которого Украина так сильно пыталась избавиться. Бесправие и беззаконие за три года постмайданной истории стали для самой демократичной страны мира реальностью. При этом Запад прекрасно зная об этом, потому как доклады ООН, Human Rights Watch и Amnesty International там явно читали, ни разу Порошенко даже не одернул.

"Установлены факты наличия тайных тюрем. Расскажи, президент Порошенко, как ты дошел до такой жизни. Но такого вопроса они ведь ему не зададут. Они будут говорить - давайте подумаем, как мы еще больше будем противостоять совместно против России", - рассуждает украинский журналист Григорий Кваснюк.

"Я думаю, очень сложно реагировать на тех, кого ты за руку привел к власти. И которые являются плодом твоей деятельности и больного воображения. И за которого ты должен нести ответственность. Я думаю, никому из европейских лидеров не хотелось бы честно сказать - да, мы привели людей, которые разрушили государственность. Которые уничтожают собственный народ. Которые лишают его основных прав и свобод. Это наш выбор, которые мы подарили вам. К сожалению, этого никто никогда не скажет", - отметила Елена Лукаш.

Зато в Европу теперь безвиз. Да и Украина вернулась в лоно европейской семьи, как заявил недавно украинский президент. Вот и секретные тюрьмы СБУ скоро легализуют. Хотя закон еще нужно провести через Верховную Раду. А там, как выразился украинский журналист Кваснюк, хватает тех, кто считает, что врагов Украины в тайных изоляторах нужно не то что пытать – на куски резать.

Александр Панюшкин, Мария Богомолова, "В центре событий", "ТВ Центр".