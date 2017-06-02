Рогозин рассказал о хиреющем НАТО

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Североатлантический альянс начинает разваливаться, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. По его словам, НАТО "очень сильно хиреет" и перестанет существовать из-за отсутствия предмета деятельности.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что НАТО как организация разваливается. По его словам, альянс перестанет существовать из-за отсутствия предмета деятельности, передает ТАСС.

"Она развалится в итоге из-за того, что у них нет предмета деятельности. НАТО начинает скучать, очень сильно хиреет, когда у них сложно с образом врага", - подчеркнул вице-премьер.

По мнению Рогозина, образ врага НАТО сформировало в лице России. "Санкции и вся эта политика, которая идет на сегодняшний момент, они вырождаются. Мы это видим по нашим контактам с ведущими политиками, экономистами из западных стран. Ситуация экономическая и политическая все равно сложится таким образом, что НАТО потеряет смысл существования", - приводит слова вице-премьера РИА Новости.

С 2008 по 2011 годы Рогозин был постоянным представителем России при НАТО.