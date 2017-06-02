Электронные трудовые книжки в России введут с 1 января 2018 года

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С 1 января 2018 года в России начнут вводить электронные трудовые книжки, заявила вице-премьер страны Ольга Голодец. По ее словам, такая услуга сейчас очень востребована. Ранее она отмечала, что моментальной отмены бумажных трудовых книжек не будет.

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что электронные трудовые книжки начнут вводить с 1 января 2018 года. Об этом она рассказала в интервью РБК во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я надеюсь, что эту систему, эту опцию мы предоставим с 1 января 2018 года. Сегодня Минтруд очень активно на эту тему работает, и, если нам удастся достичь согласия, здесь разные позиции у работодателей, у профсоюзов, я надеюсь, что мы все-таки придем к консенсусу на эту тему, и мы сможем эту опцию предоставить уже с 1 января", - приводит ее слова ТАСС.

По словам Голодец, такая услуга сейчас очень востребована.

До этого вице-премьер отмечала, что предложения по переводу бумажных трудовых книжек в электронный формат будут сделаны до конца года. Также она сообщила, что моментальной отмены бумажных трудовых книжек не будет.

О том, что трудовые книжки нужно сделать электронными ранее заявляли в Минтруде.