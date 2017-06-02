Собянин: разрешение на ввод "Лужников" в эксплуатацию подписано

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Разрешение на ввод в эксплуатацию БСА "Лужники" подписано, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, стадион готов к использованию.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрешение на ввод в эксплуатацию Большой спортивной арены "Лужники" подписано. Об этом глава города рассказал в эфире телеканала "Москва 24".

"Лужники" как стадион готовы. Сегодня было подписано разрешение на ввод", - приводит слова Собянина ТАСС.

По словам мэра, при реконструкции арены был сохранен ее "исторический внешний вид". "Было принципиальное решение сохранить символ олимпийского движения России. Тем не менее все, что там внутри, новое, современное. Это один из лучших стадионов мира", - отметил Собянин.

По его словам, работы на территории спорткомплекса продолжаются. Сейчас там строятся центр художественной гимнастики, центр водных видов спорта, хоккейный центр, центр тенниса, канатная дорога на Воробьевы горы. Мэр Москвы добавил, что основные работы должны быть закончены к чемпионату мира по футболу.

Реконструкция московской арены началась в 2014 году. За это время вместимость "Лужников" увеличили до 81 тысячи мест, а также изменили угол наклона трибун, чтобы приблизить их к футбольному полю.

Мэр Москвы отмечал, что кроме главной арены необходимо будет построить 19 специальных сооружений для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Также на территории "Лужников" продолжается благоустройство, и эти работы до конца года будут завершены.

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