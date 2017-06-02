Польша стала членом Совбеза ООН

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Совет безопасности ООН пополнился пятью новыми членами. По результатам голосования в Генассамблее ООН, в состав Совбеза вошли Польша, Перу, Гвинея, Кот-д'Ивуар и Кувейт. В 2018 году Нидерланды получат место в СБ, которое в настоящее время занимает Италия. В ходе прошлогоднего голосования Рим согласился поделить двухлетний срок членства с Амстердамом.