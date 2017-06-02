Россия сократит взнос в Совет Европы на треть из-за ПАСЕ

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия сократит взнос в Совет Европы на треть, которая предназначена для финансирования его Парламентской ассамблеи. По ее словам, Москва все больше разочаровывается в ПАСЕ, которая фактически стала маргинальной и игнорирует актуальную повестку.

Россия сократит взнос в Совет Европы на треть. Эта часть была предназначена для финансирования его Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), отметила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

"МИД сейчас работает над юридическими вопросами", - отметила спикер Совета Федерации.

Так она прокомментировала неоднократно звучавшие призывы сократить взнос в свете неучастия России в работе ПАСЕ.

"Примерно третья часть [взноса] идет на ПАСЕ, и за российские деньги против России устраивают провокации, развивают антироссийские настроения, за наши деньги ездят, путешествуют по разным странам. С какой стати?" - отметила Матвиенко.

Также она подчеркнула, что Россия все больше разочаровывается в ПАСЕ, которая фактически стала маргинальной и игнорирует актуальную повестку.

"Россия очень активно работает во всех институтах Совета Европы, и наше участие в Совете Европы, которому исполнилось 20 лет, было очень полезно для нас, а от участия России еще обогатились все институты Совета Европы. Но, честно говоря, мы как-то уже теряем интерес к ПАСЕ", - подчеркнула она.

В январе глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет участвовать в пленарных заседаниях ПАСЕ, а также работать в ее комитетах в 2017 году.

В 2014 году в связи с событиями на Украине Россию лишили права голоса на сессиях ПАСЕ. После этого уже российские делегаты отказались от участия в работе ассамблеи.

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