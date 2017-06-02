Канцлер Австрии заявил о возросшем уважении к Путину

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На полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин провел ряд встреч. Президент пообщался с предпринимателями в рамках панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия-США". Позже российский лидер обсудил актуальные вопросы сотрудничества с главой правительства Баварии, президентом республики Сербской Боснии и Герцеговины, а также встретился с премьером иракского Курдистана и гендиректором Международного агентства по атомной энергии.

В одном зале, на одной сцене - бизнесмены из России и США. Имена многих из них известны во всём мире. Американская делегация на форуме в Петербурге в этом году - самая большая, почти 300 человек. Уже это оптимистичный сигнал. На рабочей сессии участники как с российской, так и с американской стороны подтвердили: они - за интенсификацию бизнес-отношений. Но всех, безусловно, волнует сложная политическая атмосфера, сложившаяся между Россией и США. Об этом предприниматели рассказали Владимиру Путину, передает "ТВ Центр".

"Бизнес выразил надежду, что поиск и решение вопросов на политическом уровне оказали бы безусловную поддержку нашим экономическим отношениям", - отметил предприниматель Виктор Вексельберг.

Владимир Путин считает, что двусторонние связи между Россией и США оказались на низшей со времён "холодной войны" точке. Это подтверждают цифры: с 2014 до 2016 годы российско-американский товарооборот снизился почти на треть. Такая ситуация, безусловно, предпринимателей устраивать не может, заявил президент. Но в их силах помочь восстановить хорошие отношения между Москвой и Вашингтоном. Для этого у бизнеса есть много рычагов.

"Господин Вексельберг сказал, что очень много зависит в деловом мире, в сотрудничестве в экономике от того, как будет построен политический диалог. Я хочу вернуть вам эту шайбу: помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне: помогите вновь избранному президенту и новой администрации Соединённых Штатов", - заявил Путин.

Сразу после утренней сессии у президента состоялась целая череда переговоров. С премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером повод для встречи приятный: немецкий концерн Linde будет строить крупный нефтехимический комплекс в Татарстане. Контракт стоимостью 10 миллиардов долларов подписали в присутствии главы республики Рустама Минниханова.

С главой Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком и премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани Владимир Путин обсудил вопросы развития сотрудничества наших стран. О перспективах взаимодействия говорили с гендиректором МАГАТЭ Юкией Амано. Пообщался лично президент России и со своим молдавским коллегой. Конечно, темой беседы стала высылка российских дипломатов из Кишинёва. Игорь Додон назвал решение правительства его страны "провокационным", с действиями кабмина он категорически не согласен.

Ещё одна – уже развёрнутая – встреча с канцлером Австрии Кристианом Керном. Ритм разговора задаёт тематика форума. Торговля, экономика, инвестиции – здесь у наших стран наблюдается значительное снижение. Причина, разумеется, санкции. Но на отношения двух стран это никак не влияет, они остаются дружескими и уважительными.

"С Австрией всегда интенсивный у нас был диалог. Практически по всем направлениям. Достаточно сказать, что российские инвестиции в австрийскую экономику достигают почти 24 млрд долларов, и 7 млрд австрийские инвестиции в российскую экономику. Надеюсь, что мы будем продолжать эту работу с вами", - отметил Путин.

Кристиан Керн прибыл в Петербург в сопровождении большой делегации из высокопоставленных австрийских бизнесменов и промышленников. Этот визит – для всех очевидный сигнал: Австрия хочет наладить экономические отношения с Россией. Год назад, когда Керн только занял пост канцлера, он заявил, что поддерживает постепенное смягчение санкций против нашей страны. Во время сегодняшней встречи с Владимиром Путиным канцлер Австрии сказал, что организация мероприятия - на самом высоком уровне. Отдельно он отметил выбор модератора пленарного заседания в лице американской телеведущей.

"Изначально я не знал, кто будет модератором мероприятия, мне сказали уже после, но я вас за это ещё больше уважаю. Потому что я бы у себя дома на такое, наверное, не решился. Но хорошо, когда есть возможность обменяться аргументами, это очень приятно, что я смог принять участие в таком мероприятии", - сказал Керн.

Дважды на форуме в этом году Владимир Путин лично встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. В ходе форума наши страны заключили множество сделок. В частности, об экспорте драгоценных камней, возведении ещё двух блоков АЭС "Куданкулам" и строительстве в Индии российскими специалистами скоростной железной дороги. Договорённости скрепили рукопожатием: этот жест в Индии - проявление исключительного уважения и дружелюбия.

Евгения Карих, "ТВ Центр".