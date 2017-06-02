Москва вошла в тройку регионов с лучшим инвестиционным климатом

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В пятницу столичная делегация присоединилась к участию в экономическом форуме. Мегаполис стал более привлекательным для инвесторов из разных стран мира. Экономика Москвы, несмотря на кризис, постоянно растёт. И в этом году столица в национальном рейтинге - в первой тройке.

В конгресс холле - делегации всех 85 субъектов России, представители различных сфер бизнеса. В зале шутят: пришли узнать, куда вкладывать деньги. Шкала инвестиционной привлекательности российских регионов формируется четвертый год подряд. Рейтинг учитывает 45 различных показателей и мнения сотен тысяч предпринимателей. Москва в этом году заняла место в тройке лидеров этого авторитетного списка, переместившись на целых семь позиций вверх по сравнению с прошлым годом, передает "ТВ Центр".

"Для Москвы это много значит, в силу того что это глобальный город и выйти на такие позиции это чрезвычайно важно. По Москве судится во многом и инвестиционный рейтинг, бизнес по стране в целом. Во многом за счет Москвы рейтинг страны со 124 позиции перешел на 40, то есть на 80 позиций. И даже дело не в рейтингах, а дело в том, что мы видим по все показателям, включая инвестиции в экономику, количество регистрируемых предприятий, доходы бюджета, по всем этим показателям мы видим, что экономика Москвы, несмотря на проблемы, несмотря на кризис, растет", - отметил Собянин.

По мнению экспертов, этому поспособствовал значительный прогресс в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Главная ставка столичных властей – на инновации.

"Если говорить о каких-то прорывных вещах, связанных с прошедшим годом, безусловно, удвоение объемов распределения государственного заказа малого бизнеса. Это взрывной рост технопарков, в которых сосредоточены инновационные малый и средний бизнес. Вместо четырех государственных, которые были еще не так давно, сегодня 30 полноценных технопарков, в которых сосредоточены уже десятки тысяч работающих в инновационной сфере", - рассказал мэр Москвы.

Внедрение новейших технологий Сергей Собянин назвал "критически важным" для столицы. И в подтверждение этого в рамках Петербургского экономического форума мэр Москвы вместе с главами трех министерств - Минэкономразвития, Минпрмторга и Минтранса - подписал документ о создании национального Консорциума развития автономного электрического транспорта. Столичные экспериментальные площадки и технопарки будут использоваться для создания и разработки передовых технологий в этой сфере.

"Мы готовы для дальнейшего технологического шага по развитию общественного городского транспорта. И таким шагом, несомненно, должно стать развитие электробусов, электрического транспорта, насыщенного новыми технологиями, насыщенного технологиями самоуправления, автоматического управления транспортом, на разных стадиях развития этого процесса. Мы готовы как город, гарантировать закупку как минимум 300 электробусов, которые будут созданы и отвечать требованиям безопасности. Мы знаем, как работают производители в этом направлении, готовы им оказывать содействие. И уверены, что в ближайшее время на улицах Москвы появится новый экологически чистый транспорт", - указал Собянин.

Одна из экспериментальных моделей была представлена на форуме. Общественный транспорт будущего – электробус-беспилотник, способный адаптироваться к дорожному трафику, с возможностью оптимизации маршрутов при помощи навигационных систем.

Специально для автобусов будущего будет разработана альтернативная нынешней транспортная система, так называемая адаптивная логистика. Столичный опыт будет постепенно внедрен по всей стране.

В портфеле подписанных документов, которые делегация столичного правительства привезет из Петербурга, и соглашение о сотрудничестве с российским экспортным центром. Москва - это один из крупнейших несырьевых экспортеров России, поставляет продукцию в 172 страны мира, ассортимент – от авиатехники до продуктов питания. Финансовый объем экспорта – почти 13,5 миллиарда долларов. Чтобы увеличивать эту цифру, нужно увереннее заявлять о себе, говорят участники форума: создавать яркие выставочные проекты предприятий-экспортеров, активнее защищать интеллектуальную собственность московских предприятий.

"Для Москвы является ключевым направлением поддержка промышленности, в силу того, что Москва является крупнейшим экспортером в России. В том числе и IT-технологии, программные продукты, экспорт образовательных услуг, и целый ряд других. Совершенно очевидно, что для нас и для российской экономики, экспорт продукции современной и высокотехнологичной, является значимым, я бы сказал, критическим направлением, над которым нам вместе надо работать", - сказал Собянин.

Презентационный стенд Москвы - самый яркий и креативный. Почти каждый посетитель с удовольствием останавливается, чтобы сфотографировать собственную проекцию на фоне Большого театра. Мультимедийное панно подробно рассказывает обо всех столичных инновациях. Москва как бы приглашает в гости и всегда готова делиться опытом со всеми регионами во всех направлениях. На форуме Сергей Собянин подписал и ряд соглашений с другими регионами - о сотрудничестве с Брянской областью и об укреплении связей – с Приморским краем.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.