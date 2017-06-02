Житель Саратова бросил гранату в пришедших к нему полицейских

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Житель Саратова бросил гранату в сторону прибывших в его дом полицейских. Сотрудники правоохранительных органов планировали провести обыск с разрешения суда в рамках расследуемого дела. В результате инцидента пострадали двое полицейских.

В результате взрыва гранаты, брошенной жителем Саратова в сторону пришедших в его квартиру полицейских, пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает сайт СУ СКР по Саратову.

Инцидент произошел вечером 2 июня, когда сотрудники полиции приехали к частному дому в Ленинском районе Саратова для проведения обыска в рамках расследуемого дела о незаконном хранении оружия с санкции суда. Хозяин дома был его фигурантом.

В СУ СКР по Саратову отметили, что мужчины был недоволен "правомерными действиями полицейских". В результате инцидента на место выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей, а также следователей-криминалистов регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным агентства РИА Новости, пострадавшие полицейские доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.