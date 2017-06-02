Роскосмос и Минобороны будут совместно использовать космодром "Восточный"

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Министерство обороны России и госкорпорация Роскосмос будут совместно использовать космодром "Восточный". Как сообщил глава корпорации Игорь Комаров, совместно с военным ведомством будет построен стартовый стол для ракеты "Ангара".

Космодром "Восточный" будет использоваться Роскосмосом и Министерством обороны совместно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Комарова.

"Мы предполагаем использовать этот космодром и в целях Министерства обороны, то есть совместно", - сказал он.

Комаров отметил, что совместно с оборонным ведомством будет выбран генподрядчик для строительства на космодроме стартового стола для ракеты "Ангара".

"Стартовые сооружения под запуски "Союзов" с Восточного строил Спецстрой. Комплекс под "Ангару" будет строить организация, которую мы в ближайшее время выберем и, по всей видимости, это будет компания, входящая в Минобороны", - сказал он.