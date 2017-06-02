В Кремле рассказали о встрече Путина с иностранными бизнесменами

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Президент России Владимир Путин провел встречу с иностранными бизнесменами. По словам помощника главы государства Андрея Белоусова, в частности, обсуждались проекты в области цифровой экономики, скоростного железнодорожного транспорта, фармацевтики. О результатах беседы российского лидера с предпринимателями рассказали и в правительстве.

Помощник президента России Андрей Белоусов рассказал о результатах встречи Владимира Путина с иностранными бизнесменами. По его словам, во время беседы стороны обсудили проекты в области цифровой экономики, фармацевтики и в скоростном железнодорожном транспорте.

"Конкретные проекты. Очень большой интерес как раз в области цифровой экономики. Был предложен целый ряд проектов в области цифровой экономики, фармацевтики, в области железнодорожного скоростного транспорта. Были предметные конкретные разговоры", - сказал он.

Белоусов добавил, что на встрече также было предложено реализовать проекты в третьих странах, передает ТАСС.

О встрече Путина с предпринимателями рассказали и члены правительства. Так, первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что президент России обсудил вопросы облегчения правил приобретения лицензий на месторождения. "Обсуждалась цифровая экономика, использование отечественного программного обеспечения и законодательство, которое способствует инновациям и позволит сделать более легкими правила приобретения лицензий стратегических месторождений. Много было вопросов", - сказал Шувалов.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что стороны в ходе переговоров отметили хороший инвестиционный климат в России. Также он подчеркнул, что вопросы налоговой политики на встрече не рассматривались. "Многие говорили, что хороший инвестиционный климат, что у них очень удачные вложения, хорошие доходности приносит бизнес в России", - сказал глава Минфина.

Как рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, иностранные бизнесмены отметили, что "бизнес в России развивается, несмотря на все санкции, политические вещи, компании активно работают, чувствуют положительные тенденции в экономике".

"Обсуждали много детальных вопросов, как помочь, как двигаться вперед. Где-то подстроить законодательство, где-то поднастроить те проекты, которые уже реализуются, новые проекты обсуждались. Конструктивный деловой разговор, нацеленный на развитие росссийской экономики", - отметил Орешкин.

Между тем, министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнул, что на встрече президента с иностранным бизнесом говорили не о проблемах, а о совершенствовании текущих проектов. "В основном говорили не о проблемах, а о тех идеях, которые есть у бизнеса в части совершенствования тех проектов и направлений, которые реализовывают и которыми занимаются", - сказал он.

Как сообщает агентство РИА Новости, во встрече принимали участие такие представители крупного бизнеса, как глава BP Роберт Дадли, глава Total Патрик Пуянне и другие. Также в ней участвовали федеральные министры и первый вице-премьер Игорь Шувалов.

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