Солист группы "Чиж & Co" попал в базу данных украинского "Миротворца"
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Лидер рок-группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". По данным активистов, он незаконно пересекал границу Украины при посещении Крыма. Кроме того, Чигракова обвинили в незаконной концертной деятельности в Крыму.
Лидер группы "Чиж & Co" внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на скандально известный портал.
По данным сайта, Чигракову приписывается "незаконное пересечение государственной границы Украины", а также "незаконная концертная деятельность в оккупированном Россией Крыму".
В качестве доказательств сайт приводит видеозапись выступлений группы в Севастополе и Симферополе, а также расписание гастролей на сентябрь 2016 года.
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