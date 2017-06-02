21:45, 02 июня 2017

Солист группы "Чиж & Co" попал в базу данных украинского "Миротворца"

Теги:  музыка  Украина  россия  крым

Лидер рок-группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". По данным активистов, он незаконно пересекал границу Украины при посещении Крыма. Кроме того, Чигракова обвинили в незаконной концертной деятельности в Крыму.

Лидер группы "Чиж & Co" внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на скандально известный портал.

По данным сайта, Чигракову приписывается "незаконное пересечение государственной границы Украины", а также "незаконная концертная деятельность в оккупированном Россией Крыму".

В качестве доказательств сайт приводит видеозапись выступлений группы в Севастополе и Симферополе, а также расписание гастролей на сентябрь 2016 года. 

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