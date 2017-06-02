Солист группы "Чиж & Co" попал в базу данных украинского "Миротворца"

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Лидер рок-группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". По данным активистов, он незаконно пересекал границу Украины при посещении Крыма. Кроме того, Чигракова обвинили в незаконной концертной деятельности в Крыму.