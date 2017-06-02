ФАС возбудила дело в отношении Gett Taxi

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Московское управление ФАС возбудило дело в отношении сервиса такси Gett Taxi. В ведомстве отметили, что в действиях агрегатора есть признаки нарушения закона о конкуренции. Дело возбуждено в связи с неисполнением предупреждения ведомства об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Московским УФАС возбуждено дело в отношении Gett Taxi по признакам нарушения закона о конкуренции. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

В сообщении утверждается, что дело в отношении агрегатора такси возбуждено в связи с неисполнением предупреждения ведомства об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства. В ведомстве считают, что это выразилось в распространении информации, которая вводит в заблуждение "относительно стоимости услуг компании, что запрещено пунктом 4 статьи 14.2 Закона о защите конкуренции".

"На "гребешках", расположенных на крышах легковых такси, а также на бортах и задних стеклах автомобилей компания размещает информацию: "Gett Taxi от 50 рублей", - отметили на сайте московского УФАС.

При этом, по итогам проведенной проверки ведомство установило, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей. Такие сведения подтверждаются информацией из раздела "Тарифы" на сайте организации. В УФАС выяснили, что тариф самого дешевого класса автомобиля при выборе для поездки по Москве складывается из суммы 50 рублей за посадку, плюс 18 рублей за каждую последующую минуту.

"Ранее ведомство выдало агрегатору такси предупреждение о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания должна была перестать распространять информацию "Gett Taxi от 50 рублей" на легковых такси и любыми другими способами", - отметили в Московском УФАС России.