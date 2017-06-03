Россия потребовала от США объяснить санкции против КНДР

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Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что введение США санкций в отношении трех российских компаний и одного россиянина вызывает недоумение и глубокое разочарование у Москвы. В связи с этим он потребовал от Вашингтона объяснить причины такого шага.

Решение США ввести санкции в отношении трех российских компаний и одного гражданина России вызывает недоумение и глубокое разочарование у Москвы. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, передает "Интерфакс".

"Хотели бы услышать разъяснение от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали три российские компании и один гражданин нашей страны. Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование", - отметил дипломат 2 июня на заседании СБ ООН.

По словам зампостпреда России при ООН, российская сторона неоднократно говорила, что "механизм односторонних рестрикций является незаконным с точки зрения международного права".

Сафронков добавил, что практика уже показала неэффективность таких мер. Также налицо деструктивность подхода, когда в качестве "универсального способа решения мировых проблем вместо дипломатических инструментов используется санкционные дубины". В итоге Сафронков подчеркнул, что после смены администрации в США, "санкции остаются по инерции константой американской политики".

По его словам, Вашингтон до сих пор пытается применить их к российским организациям и гражданам, вместо того, чтобы "начинать разгребать накопившиеся в двусторонних отношениях завалы".

1 июня Минфин США расширил ограничительные меры в отношении КНДР. Под санкции, в частности, попал гражданин России Игорь Мичурин, который, как считают в Вашингтоне, связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation. Также в черный список вошли три российские компании – "Независимая нефтегазовая компания", "ННК-Приморскнефтепродукт" ("дочка" ННК) и Ardis-Bearings LLC.

В свою очередь, в МИД России выразили недоумение и тревогу в связи с этими санкциями.

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