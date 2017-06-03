Глава Пентагона готов к конфронтации с Китаем

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не могут согласиться с милитаризацией Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море. По его словам, из-за этого между Вашингтоном и Пекином могут возникнуть "трения". Также он отметил, что США сохранят военное присутствие в Азии для поддержания стабильности в регионе.

США сохранят военное присутствие в Азии для поддержания стабильности в регионе, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, Вашингтон продолжит предпринимать дипломатические меры для поддержания стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

"Мы придаем приоритетное значение этому региону, в том числе отношениям с Японией, Южной Кореей, Индонезией, Австралией", - подчеркнул Мэттис.

Кроме того, министр обороны США отметил, что Вашингтон намерен продолжить осуществлять полеты и патрулирование акватории Южно-Китайского моря. "Мы выступаем за свободу навигации и полетов в регионе", - сказал он.

Также Мэттис указал на то, что США не могут согласиться с милитаризацией Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море. По его словам, Вашингтон выступает против размещения вооружения на этих островах. Также он не исключил "трения" между Вашингтоном и Пекином по этому вопросу, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".