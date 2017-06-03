Экс-сотрудник АНБ заявил о массовой слежке спецслужб на Олимпиаде-2002

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Томас Дрейк рассказал, что спецслужбы в 2002 году отрабатывали способы тотальной электронной слежки. Это происходило прямо во время зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. В частности, сотрудники АНБ записывали все электронные сообщения, которые были отправлены из города с более чем миллионным населением.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Томас Дрейк заявил, что спецслужбы отрабатывали способы тотальной электронной слежки в ходе зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Чиновники АНБ и ФБР рассматривали Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити как отличную возможность объединить ресурсы обоих агентств, чтобы испытать и довести до совершенства новые методы массовой слежки", - подчеркнул он.

По словам Дрейка, АНБ записывало все электронные сообщения, которые были отправлены из города с более чем миллионным населением и получены в нем.

Между тем, в АНБ опровергли эту информацию. Там отметили, что отслеживали лишь международные контакты, поскольку располагали данными об угрозе, исходящей от некой террористической организации.

Тем не менее, бывший сотрудник агентства направил заявление в суд, чтобы поддержать иск, поданный в 2015 году бывшим мэром Солт-Лейк-Сити Рокки Андерсоном. Он обвинил АНБ и ФБР в незаконном сборе данных.

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