В Санкт-Петербурге подведут итоги ПМЭФ-2017

Теги: санкт-петербург Экономика форум

Итоги ПМЭФ-2017 подводят в Санкт-Петербурге. Участники в последний день мероприятия говорят о привлечении инвестиций в российские регионы и развитии экономики в цифровую эпоху.

В Санкт-Петербурге подводят итоги Международного экономического форума (ПМЭФ-2017). В субботу заключительный день работы деловой площадки. С самого утра проходят бизнес-встречи и тематические брифинги, передает "ТВ Центр".

Участники говорят о привлечении инвестиций в российские регионы и развитии экономики в цифровую эпоху. Одна из дискуссий посвящена информационной безопасности. По словам экспертов, киберугрозы стали носить глобальный характер. Преступления в интернете совершаются всё чаще и причиняют всё больший ущерб. Методы борьбы с ними и стали главной темой обсуждений. О результатах 21 Международного экономического форума в Санкт-Петербурге 3 июня расскажут на итоговой пресс-конференции.